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22.11.2020 (14:15)

В Республике Бурятия мотострелков ВВО проверили на стрессоустойчивость

В танковом соединении общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, с личным составом проведены занятия по поддержанию у военнослужащих высокой психологической устойчивости и способности переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.

В ходе мероприятий, в которых были задействованы более 200 военнослужащих, отработаны прохождение психологической полосы препятствий, на которой военнослужащие прошли горящую стену, а также провели схватки с условным противником. При этом они продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.

Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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