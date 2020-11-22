22.11.2020 (12:30)

Свыше 2 тыс. занятий по вождению гусеничной и колесной техники проведено в танковой армии ЗВО в летнем периоде обучения

В ходе подготовки экипажей в танковых, мотострелковых, ракетных, артиллерийских подразделениях гвардейской танковой армии Западного военного округа уделялось внимание обучению экипажей вождению боевых машин.

Всего за летний период обучения было проведено свыше 2 тыс. занятий с практическим выполнением упражнений по вождению гусеничной и колесной техники. Более 1,2 тыс. механиков-водителей прошли подготовку по специальности и выполнили свыше 200 занятий по вождению боевых машин и легководолазной подготовке. Основными критериями правильного выполнения норматива по подводному и надводному вождению боевых машин являлось соблюдение скоростного режима во время въезда в воду, включение правильной передачи при выезде на берег и поддержание постоянной скорости на плаву.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. До занятий на вододроме военнослужащие изучали требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

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