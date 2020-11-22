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22.11.2020 (12:10)

В авиационных подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли занятия по пристрелке и настройке авиационного вооружения

В воинских частях оперативно-тактической авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа на территории Воронежской, Курской, Тверской, областей и Республики Карелия прошли учебно-методические занятия по пристрелке и юстировке авиационного вооружения.

В ходе теоретической части со специалистами по авиационному вооружению групп регламентных работ технических эксплуатационных частей были подробно изучены принципы пристрелки авиационного вооружения и сопряжения систем вооружения и прицельно-навигационных комплексов, размещаемых на авиатехнике.

На практике в присутствии летчиков инженерный состав отработал алгоритм двух видов пристрелки авиационного вооружения - холодным способом с помощью угломерных приспособлений, и горячим способом с применением стрельбы в специально оборудованных тирах.

К занятиям было привлечено более 200 военнослужащих, более 40 самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, а также специальная техника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС , ПВО
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