22.11.2020 (10:38)

Юнармейцы из Екатеринбурга нашли записи о 66 солдатах времен ВОВ, скончавшихся на Урале от ранений

Юнармейский поисковый отряд «Поиск» из Екатеринбурга нашел записи о 66 военнослужащих времен Великой Отечественной войны, скончавшихся от ранений в госпиталях г. Сухой Лог. Во время поиска были изучены все документы госпиталей, донесения о потерях и учётные карточки.

Во время поисковой экспедиции в Сухой Лог был собран материал о работе госпиталя 2555. Также юнармейцы посетили бывшую сталинскую школу и огнеупорный завод, где во время войны размещались отделения госпиталя 2549. Благодаря сотрудникам музея огнеупорного завода были получены расширенные знания о работе госпиталей в г. Сухой Лог и госпиталя 2554.

Всего было найдено 66 военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях Сухого Лога и Сухоложского района, из них 14 не увековечены. По 11 фамилиям поиск информации продолжится в архивах МО РФ в г. Подольске и г. Санкт-Петербурге. Отчёт по госпиталям ВОВ отправлен в Военный комиссариат Свердловской области.

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