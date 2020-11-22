Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.11.2020 (10:38)

Юнармейцы из Екатеринбурга нашли записи о 66 солдатах времен ВОВ, скончавшихся на Урале от ранений

Юнармейский поисковый отряд «Поиск» из Екатеринбурга нашел записи о 66 военнослужащих времен Великой Отечественной войны, скончавшихся от ранений в госпиталях г. Сухой Лог. Во время поиска были изучены все документы госпиталей, донесения о потерях и учётные карточки.

Во время поисковой экспедиции в Сухой Лог был собран материал о работе госпиталя 2555. Также юнармейцы посетили бывшую сталинскую школу и огнеупорный завод, где во время войны размещались отделения госпиталя 2549. Благодаря сотрудникам музея огнеупорного завода были получены расширенные знания о работе госпиталей в г. Сухой Лог и госпиталя 2554.

Всего было найдено 66 военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях Сухого Лога и Сухоложского района, из них 14 не увековечены. По 11 фамилиям поиск информации продолжится в архивах МО РФ в г. Подольске и г. Санкт-Петербурге. Отчёт по госпиталям ВОВ отправлен в Военный комиссариат Свердловской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В горном мотострелковом соединении ЦВО в Туве проведено учение по антитеррору
ЦВО поможет властям челябинского города в создании пункта ожидания компьютерной томографии в одной из больниц
Боевые колонны 201-й военной базы совершили 340-километровый марш после подъема по тревоге в ходе совместного российско-таджикского учения
Новый военный медцентр в Оренбурге в полтора раза увеличил койко-места для пациентов с COVID-19

Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false