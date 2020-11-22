22.11.2020 (10:10)

В авиационных подразделениях Западного военного округа прошла видеоконференция с участием начальников инженерно-авиационных служб

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошёл инструкторско-методический сбор с начальниками инженерно-авиационных служб в формате видеоконференцсвязи.

Главные инженеры авиационных подразделений, специалисты инженерно-авиационных служб объединения из Республики Карелия, Ленинградской, Воронежской, Курской и Псковской, Смоленской областей обсудили проблемные вопросы в области организации эксплуатации, хранения и войскового ремонта авиационной техники, стоящей на вооружении объединения, обеспечения надёжности авиатехники, а также безопасности полётов.

Особое внимание было уделено недопущению авиационных происшествий и инцидентов, связанных с нарушением технической эксплуатации и отказами авиатехники в новом учебном году.

Кроме того, в ходе конференции были затронуты вопросы организации ввода в строй молодых инженеров, техников и младших авиационных специалистов, а также работы по повышению классной квалификации военнослужащих авиационных подразделений.

В мероприятии, которое прошло под руководством начальника инженерно-авиационной службы объединения, приняли участие более 50 военнослужащих.

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