22.11.2020 (14:00)

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота провёл учение по ведению морского боя в акватории Чёрного моря

Сторожевой корабль (скр) «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по ведению морского боя с кораблём условного противника.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне Чёрного моря.

Накануне скр «Пытливый» вышел в море из Севастополя, выполнив мероприятия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу.

После выхода из пункта базирования экипаж сторожевого корабля провёл комплекс корабельных учений с отработкой задач по ведению морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне.

Заняв назначенный район в морском полигоне, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника.

Завершилось учение проведением корабельной тренировки по борьбе за живучесть, в ходе которой экипаж отработал действия по борьбе с поступлением забортной воды и пожаром.

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