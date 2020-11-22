22.11.2020 (10:00)

На Черноморском флоте новобранцы проходят курс экстренной медицинской помощи раненым

На Черноморском флоте (ЧФ) специалисты медицинской службы проводят занятия с молодым пополнением по оказанию экстренной медицинской помощи раненым.

Мероприятия проходят с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе, в рамках курса подготовки новобранцев по основным дисциплинам общевойсковой подготовки.

Под руководством специалистов медицинской службы флота военнослужащие учатся останавливать кровотечение, перевязывать раны и транспортировать пострадавших в условиях, максимально приближенным к боевым, для чего применяются средства задымления и имитации.

Основными задачами, которые отрабатывает личный состав, являются оказание неотложной помощи раненым и эвакуации их с поля боя.

Данные мероприятия являются обязательным элементом общевойсковой подготовки молодого пополнения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице