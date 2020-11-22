22.11.2020 (11:00)
Психологи ЮВО применяют специальные программы для адаптации молодого пополнения в воинских частях
Психологи Южного военного округа (ЮВО) применяют специальную психологическую программу для адаптации молодого пополнения к военной службе, разработанную в минувшем году. Программа объединила опытные наработки тренингов и ряд психологических приемов.
Методика включает поэтапное формирование уверенности при работе в команде. В ней применены элементы техники аутотренинга, тренингов «веревочного» курса и других игровых методик.
Упражнения направлены на приобретение участниками уверенности в себе при коллективной работе, самоконтроля, навыков быстрого принятия групповых решений в нестандартных ситуациях, построение эффективной коммуникации.
Для программы психологами ЮВО были адаптированы известные психологические методики, а также разработаны авторские методики с учетом специфики военной службы и особенностей каждого рода войск.