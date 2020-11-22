22.11.2020 (10:45)

Новобранцы соединения спецназа ЮВО на Кубани приняли Военную присягу

Более 100 новобранцев соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) на Кубани приняли участие в церемонии торжественного приведения к Военной присяге.

Военнослужащих поздравили командиры подразделений и офицеры управления воинской части.

Новобранцы уже распределены по должностям согласно военно-учетным специальностям и результатам профессионального отбора. Солдаты были призваны на военную службу из Краснодарского, Ставропольского краёв и других регионов России.

На территории соединения созданы все условия для успешного прохождения молодым пополнением военной службы, а также проведения досуга и отдыха.

Для многих молодых людей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот для поступления в высшие учебные заведения или уже в процессе службы смогут заключить свой первый контракт с Министерством обороны. Стоит напомнить, что после первых трех лет службы по контракту каждому военнослужащему предоставляется право на военную ипотеку, благодаря которой можно приобрести жилье в любом регионе России.

В ближайшее время после курса общевойсковой и одиночной подготовки все военнослужащие молодого пополнения будут приведены к Военной присяге.

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