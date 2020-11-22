22.11.2020 (10:30)
Моряки Каспийской флотилии завершают подготовку кораблей к зимнему периоду эксплуатации
В воинских частях и соединениях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа завершаются мероприятия по подготовке кораблей, вооружения, военной техники (ВВТ) и материально-технической базы к эксплуатации в зимних условиях.
В пунктах базирования корабельных соединений КФл в Дагестане экипажи надводных кораблей, катеров и судов обеспечения выполнили 80% специальных работ по техническому обслуживанию механизмов, узлов, приборов и агрегатов.
Также в соединениях были проведены проверки корабельного электрооборудования, систем вентиляции и оповещения, произведена покраска элементов корпуса, верхних и нижних палуб. Водолазы выполнили осмотры подводной части кораблей, в ходе которых проверялись донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.
В ходе отработки пунктов плана по переводу ВВТ и проведении специальных регламентных работ задействовано более 200 моряков КФл.