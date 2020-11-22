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22.11.2020 (11:30)

Воспитанница ЦСКА первенствовала на чемпионате Москвы по пулевой стрельбе

В минувшие выходные в столице прошел чемпионат Москвы по пулевой стрельбе (стрельба из пневматического оружия) среди мужчин и женщин.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного клуба Армии по стрелковым видам спорта Алена Прокопец продемонстрировала на чемпионате Москвы по пулевой стрельбе результаты международного уровня в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров (60 выстрелов стоя).

До финала Алена показала лучший результат, намного превышающий норматив мастера спорта, коим является юная спортсменка. В финале, так же став лучшей, воспитанница армейской школы набрала 245,8 балла, обойдя Полину Ульянцкую (243,7) и Елену Кутыреву (222,0), занявших второе и третье места соответственно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Соревнования
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