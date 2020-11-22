22.11.2020 (11:15)

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по фехтованию первенствовали на Всероссийском турнире в Дзержинске

В Дзержинске прошел Всероссийский турнир по фехтованию на шпагах «Памяти дзержинцев – Героев России Р.В.Игошина и И.А.Касьянова» для детей 2006 г.р и младше. Юные представители армейского Клуба завоевали на турнире две золотые и две бронзовые награды в личных состязаниях.

Воспитанница СШОР ЦСКА по фехтованию им. У.А. Мавлиханова София Сизова победила на Всероссийском турнире по фехтованию на шпагах «Памяти дзержинцев – Героев России Р.В. Игошина и И.А. Касьянова» среди спортсменов 2006 года рождения и младше. На старте турнира София одолела Елизавету Марыкину (12:3) и Викторию Филонову (12:0).

В полуфинале Сизова оказалась сильнее представительницы армейской школы Светланы Кульковой (12:2), а в финале со счетом 12:8 одержала победу над Миррой Кучаевой, которая в своем полуфинале взяла верх над еще одной представительницей ЦСКА Софией Армагановой (12:5).

Воспитанник СШОР ЦСКА Платон Багинский так же взял на соревнованиях в Дзержинске «золото». Платон оказался сильнее Луки Брезгина (12:7), Федора Ефимова (12:2), Федора Соколова (12:6) и Данилы Грязнова (12:11), обеспечив себе место в финале. В решающем поединке юный армеец со счетом 12:6 взял верх над Александром Михайлюком.

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