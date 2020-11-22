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22.11.2020 (10:15)

Документальный фильм «Вечная Отечественная» удостоен приза фестиваля «Победили вместе»

Подведены итоги XVI Севастопольского Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». В этом году кинофорум был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсных программах фестиваля было показано 144 киноработы из 37 стран мира и 21 региона России.

Президент кинофестиваля Владимир Меньшов вручил заместителю Министра обороны Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Картаполову приз президента кинофестиваля за цикл документальных фильмов «Вечная Отечественная».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура
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