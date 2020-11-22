22.11.2020 (09:00)

Самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России осуществляется доставка инженерной техники и оборудования в зону проведения миротворческой операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России осуществляется доставка инженерной техники и оборудования в зону проведения миротворческой операции

Самолет ИЛ-76 Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции.

На аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов.

Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.

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