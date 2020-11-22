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22.11.2020 (05:00)

Российские миротворцы доставили питьевую воду жителям нескольких населенных пунктов Аскеранского района Нагорного Карабаха

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Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по оказанию помощи и восстановления объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры.

По обращению жителей и местных администраций российские миротворцы в рамках оказания гуманитарной помощи доставили питьевую воду в три населённых пункта Аскеранского района, в которых возникли трудности с водоснабжением.

Колонна автоцистерн и патрулей российских миротворческих сил доставили в населенные пункты Хнабад, Нахчеванник, Вартадзор, в которых продолжительное время отсутствовало водоснабжение и в колодцах не было воды, питьевую воду.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.

 «Миротворческие силы предназначены не только для сдерживания конфликтующих сторон, но и для оказания помощи местному населению. В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать» - рассказал офицер продовольственного управления, майор Дмитрий Пашкин.

По словам Пашкина, это не разовая акция. «Мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды», - заверил российский офицер.

Начальник водоканала одной из деревень, в свою очередь, поблагодарил миротворцев за помощь, которая, по его словам, оказалась для местных жителей, в чьих деревнях из-за сильной летней жары пересохли родники, неожиданной и очень кстати.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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