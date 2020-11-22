22.11.2020 (05:00)

Российские миротворцы доставили питьевую воду жителям нескольких населенных пунктов Аскеранского района Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы доставили питьевую воду жителям нескольких населенных пунктов Аскеранского района Нагорного Карабаха

Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по оказанию помощи и восстановления объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры.

По обращению жителей и местных администраций российские миротворцы в рамках оказания гуманитарной помощи доставили питьевую воду в три населённых пункта Аскеранского района, в которых возникли трудности с водоснабжением.

Колонна автоцистерн и патрулей российских миротворческих сил доставили в населенные пункты Хнабад, Нахчеванник, Вартадзор, в которых продолжительное время отсутствовало водоснабжение и в колодцах не было воды, питьевую воду.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.

«Миротворческие силы предназначены не только для сдерживания конфликтующих сторон, но и для оказания помощи местному населению. В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать» - рассказал офицер продовольственного управления, майор Дмитрий Пашкин.

По словам Пашкина, это не разовая акция. «Мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды», - заверил российский офицер.

Начальник водоканала одной из деревень, в свою очередь, поблагодарил миротворцев за помощь, которая, по его словам, оказалась для местных жителей, в чьих деревнях из-за сильной летней жары пересохли родники, неожиданной и очень кстати.

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