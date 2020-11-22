22.11.2020 (04:30)

Объединения ТОФ, дислоцированные на Камчатке, готовы к прохождению циклона

На Камчатке, в связи с подходом очередного циклона, личный состав Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота готовится к ухудшению погодных условий. Синоптики прогнозируют на понедельник снег и усиление ветра.

Дежурные силы отряда вспомогательного флота и поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) подготовлены к обеспечению безопасной стоянки кораблей и судов группировки Войск и сил на Северо-востоке России и подводных лодок Подводных сил ТОФ. Кроме того, экипажи судов ТОФ в случае возникновения нештатных ситуаций готовы оказать помощь гражданским судам.

В береговых частях проверены и подготовлены к немедленному использованию штатные автономные источники питания.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице