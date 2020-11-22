22.11.2020 (04:00)

Юнармейцам города Вилючинска показали подготовку моряков-подводников ТОФ к действиям в аварийных ситуациях

На Камчатке для юнармейцев младших классов школ города Вилючинска была организована экскурсия в Учебный Центр подводных сил Тихоокеанского флота.

На учебных местах моряки-подводники рассказали ребятам о порядке действий экипажей атомных подводных лодок в ходе борьбы за живучесть корабля при поступлении воды в отсек и тушении пожара. И показали, как это происходит на практике.

Кроме того, военнослужащие Учебного Центра ознакомили юнармейцев с экипировкой подводников, и в завершении экскурсии на тренажере продемонстрировали юнармейцам как личный состав подводной лодки осуществляет выход через торпедный аппарат.

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