22.11.2020 (07:00)

На Санкт-Петербургском предприятии "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса ледокола "Евпатий Коловрат"

«Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-Морского Флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений», ранее сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

В настоящее время на стапелях «Судостроительной фирмы «Алмаз», входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием. Водоизмещение ледокола «Евпатий Коловрат» составит - 4 тысячи тонн, длина корпуса - 82 метра, ширина - 19 метров. Ледокол «Евпатий Коловрат» может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна – около 30 человек. Автономность плавания – 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.

«Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Военно-Морским Флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного Морского Пути, гидрографических исследований Арктики», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице