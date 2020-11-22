Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.11.2020 (07:00)

На Санкт-Петербургском предприятии "Алмаз" состоялся вывод из эллинга корпуса ледокола "Евпатий Коловрат"

«Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-Морского Флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений», ранее сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

В настоящее время на стапелях «Судостроительной фирмы «Алмаз», входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием. Водоизмещение ледокола «Евпатий Коловрат» составит - 4 тысячи тонн, длина корпуса - 82 метра, ширина - 19 метров. Ледокол «Евпатий Коловрат» может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна – около 30 человек. Автономность плавания – 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.

«Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Военно-Морским Флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного Морского Пути, гидрографических исследований Арктики», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false