Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.11.2020 (06:00)

В филиале Центрального военно-морского музея "Дорога жизни" прошел онлайн-урок мужества, посвященный подвигу моряков Ладожской военной флотилии

В ходе урока зрители имели возможность посетить легендарные места боевой Славы вместе с участниками Центра патриотического воспитания "Дзержинец".

Онлайн-формат урока позволил широкой аудитории курсантов военно-морских учебных заведений, зрителей узнать новые факты о блокаде Ленинграда. Заведующий филиалом Березняцкий В.С. и младший научный сотрудник Коповая Л.Ш. рассказали участникам акции о создании ледовой дороги, действиях Ладожской военной флотилии, подвиге моряков в музее "Дорога жизни". Завершился урок мужества возложением цветов к памятнику "Героям Ладоги".

Онлайн-формат совместных патриотических акций музея "Дорога жизни" и молодежных организаций стал положительным опытом в современной работе с подрастающим поколением.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Деловая игра «Личный финансовый план» объединила несколько десятков юнармейцев из разных городов страны
В Дальневосточном ВОКУ проводится информационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать»
В ЦДРА состоится церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка»
В Дагестане на базе учебно-методического центра «Авангард» начались сборы с учащимися Республики

Метки:
Музеи , Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false