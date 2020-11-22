22.11.2020 (06:00)
В филиале Центрального военно-морского музея "Дорога жизни" прошел онлайн-урок мужества, посвященный подвигу моряков Ладожской военной флотилии
В ходе урока зрители имели возможность посетить легендарные места боевой Славы вместе с участниками Центра патриотического воспитания "Дзержинец".
Онлайн-формат урока позволил широкой аудитории курсантов военно-морских учебных заведений, зрителей узнать новые факты о блокаде Ленинграда. Заведующий филиалом Березняцкий В.С. и младший научный сотрудник Коповая Л.Ш. рассказали участникам акции о создании ледовой дороги, действиях Ладожской военной флотилии, подвиге моряков в музее "Дорога жизни". Завершился урок мужества возложением цветов к памятнику "Героям Ладоги".
Онлайн-формат совместных патриотических акций музея "Дорога жизни" и молодежных организаций стал положительным опытом в современной работе с подрастающим поколением.
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