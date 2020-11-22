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22.11.2020 (03:30)

В соединение дальней авиации подведение итогов учебного периода завершилось праздничным концертом

В Энгельсском соединении дальней авиации состоялся праздничный концерт, завершивший подведение итогов учебного периода и подготовку к новому учебному году.

Отличительной особенностью данного мероприятия стало то, что впервые проводилось дистанционно на базе музея тыла дельней авиации и центра народного творчества города Энгельса «Дружба», для дальнейшей трансляции в онлайн-формате.

В конкурсе приняли участие не только военнослужащие и лица гражданского персонала, но и художественные коллективы авиационного гарнизона.

В смотре-конкурсе художественной самодеятельности были представлены участники в нескольких номинациях: песни военных лет, патриотические песни, дуэт, а так же оценивали лучший видеоклип.

Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина.

        

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Дальняя авиация , Культура , Концерты
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