22.11.2020 (03:30)
В соединение дальней авиации подведение итогов учебного периода завершилось праздничным концертом
В Энгельсском соединении дальней авиации состоялся праздничный концерт, завершивший подведение итогов учебного периода и подготовку к новому учебному году.
Отличительной особенностью данного мероприятия стало то, что впервые проводилось дистанционно на базе музея тыла дельней авиации и центра народного творчества города Энгельса «Дружба», для дальнейшей трансляции в онлайн-формате.
В конкурсе приняли участие не только военнослужащие и лица гражданского персонала, но и художественные коллективы авиационного гарнизона.
В смотре-конкурсе художественной самодеятельности были представлены участники в нескольких номинациях: песни военных лет, патриотические песни, дуэт, а так же оценивали лучший видеоклип.
Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина.