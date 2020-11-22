22.11.2020 (02:00)

В авиационном соединении дальней авиации проходят занятия по безопасности военной службы

В дальневосточном соединении дальней авиации проходят занятия, завершающие мероприятия подготовки к новому периоду обучения.

Данные мероприятия проходят во всех авиационных подразделениях авиационного соединения, дислоцированных в Амурской, Иркутской областях, Республике Саха Якутия и Чукотском автономном округе.

В ходе подготовки к зимнему периоду обучения проведены теоретические занятия по изучению личным составом требований нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы, а также проведены практические занятия с командирами подразделений по предупреждению правонарушений, гибели и травматизма военнослужащих.

С личным составом подчиненных войсковых частей и подразделений, проведены занятия по порядку оказания первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях характерных для зимнего периода, изучены нормативно – правовые акты, регламентирующие порядок действий при несении боевого дежурства и несении службы в суточном наряде, а также доведено о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как на служебном, так и на личном транспорте.

Личным составом сданы соответствующие зачеты по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности при проведении работ на вооружении военной и специальной технике.

Данные мероприятия в дальневосточном авиационном соединении дальней авиации проводятся регулярно под руководством командира авиационного соединения и несут в себе цели повышения ответственности за безопасность службы личным составом войсковых частей.

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