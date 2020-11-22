22.11.2020 (03:00)

Курсанты Михайловской артиллерийской академии проходят подготовку на современных тренажерах

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и учебных центров ракетных войск и артиллерии успешно отрабатывают учебные задачи на созданной тренажерной базе. В учебном процессе задействованы: современный тренажер «Ярость» для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса «Искандер» и современный компьютерный артиллерийский полигон «Артерра-ВТ-ЗD», позволяющий осуществлять подготовку офицеров рода войск от командира взвода до командира артиллерийского соединения.

В учебном процессе активно используется единый комплекс учебно-тренировочных средств ракетного комплекса «Искандер».

Завершается разработка тренажеров для современных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ» и РСЗО «Торнадо-С». Одновременно начата разработка тренажеров для перспективных образцов вооружения, таких как межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» и минометных комплексов на различных базовых шасси, разрабатываемых в опытной конструкторской работе «Набросок».

Кроме того, в целях обеспечения опережающей подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры РВиА в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. В учебном процессе успешно используются ракетный комплекс «Искандер», РСЗО «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ», современные комплексы артиллерийской разведки и управления.

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