22.11.2020 (00:15)

Отряд Международного противоминного центра прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для гуманитарного разминирования территории страны

Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации прибыли в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для совместного выполнения задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин» (провинция Сиенгхуанг).

Кроме того, на территории Лаоса планируется развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средствах поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.

Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

В целях выполнения решения Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории страны направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 33 военнослужащих.

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