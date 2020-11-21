21.11.2020 (17:30)

Главком ВМФ России поздравил руководство и кадет Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса с 25-летием со Дня основания

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил руководство и кадет Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса с 25-летием со Дня основания.

В поздравлении Главкома ВМФ сказано:

«От имени Военного Совета Военно-Морского Флота искренне и сердечно поздравляю Вас с Днем образования Кронштадтского морского кадетского военного корпуса!

За годы своей деятельности корпус подготовилвоспитанников, связавших свою жизнь с морем, делом служения Отечеству».

Как отметил Адмирал Николай Евменов в своем поздравительном слове «Многие выпускники корпуса успешно проходят обучение в высших учебных военно-морских учебных заведениях, а так же служат в частях и соединениях Военно-Морского Флота, являясь высококлассными специалистами и настоящими патриотами Родины, с гордостью неся звание «Морского кадета». В этом немаловажная заслуга руководства и преподавательского состава корпуса, вложивших в каждого выпускника знания, традиции морской службы, богатейший служебный и жизненный опыт, а самое главное – частичку своей души, что позволяет воспитанникам корпуса успешно нести флотскую службу, уверено и стойко преодолевать любые трудности. В этот знаменательный день от всей души желаю Вам и всему командному и преподавательскому составу корпуса крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле воспитания и подготовки будущих офицеров – основы морского потенциала России, а нынешним воспитанникам успешного освоения военно-морской науки и счастливого плавания в океане жизни!».

«За 25 лет проделана большая созидательная работа по развитию учебного учреждения, формированию материальной базы, освоению современной техники и оборудования, используемого при организации учебно-воспитательного процесса, заложены традиции учебного заведения, приобретен бесценный опыт обучения и воспитания кадет. Кронштадтский морской кадетский военный корпус – визитная карточка Кронштадта – колыбели отечественного Военно-Морского Флота, города воинской славы. Кронштадтский морской кадетский военный корпус расположен в исторической части Кронштадта, в здании Первой «Западной оборонительной казармы Кронштадтской крепости», - отметил Главком ВМФ России.

22 ноября 1995 года прошла торжественная церемония открытия кадетского корпуса. Распоряжением Президента Российской Федерации № 73-рп от 19.02.1996г. Корпус приобрел статус военно-морского учебного заведения.

Этим постановлением была определена штатная численность корпуса и установлен семилетний срок обучения с 10 до 17 лет по типу старых кадетских корпусов императорской России. Корпус явился родоначальником семилетнего обучения кадет, начиная с 5-го класса в современной истории России.

Ныне Кронштадтский морской кадетский военный корпус успешно решает задачи по предназначению и занимает достойное место среди довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

В преддверии дня рождения Кронштадтского морского кадетского военного корпуса руководство учебного заведения направило ходатайства в вышестоящие органы военного управления и территориальные органы государственной власти о поощрении ряда работников за достигнутые успехи в обучении и воспитании кадет. Соответствующие решения по ходатайствам приняты и работникам вручены грамоты и благодарности.

Начальником кадетского корпуса капитаном 1 ранга Николаем Довбешко издан приказ «О поощрении работников и обучающихся Кронштадтского морского кадетского военного корпуса в честь 25-ой годовщины со дня образования учебного заведения».

В приказе начальника кадетского корпуса 84 работникам и обучающимся объявлена благодарность, 56 – награждены грамотой, восьми родителям и законным представителям подготовлены благодарственные письма за воспитание детей. Вручение грамот и погон поощренным было произведено, с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений по структурным подразделениям.

В адрес Кронштадтского морского кадетского военного корпуса поступили видео поздравления от шефствующих и взаимодействующих организаций и выпускников в честь 25-летия со дня образования учебного заведения. Поздравления получены: от главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Евменова Николая Анатольевича, от губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича; главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Довганюка Олега Анатольевича; Генерального директора Санкт-Петербургского Морского бюро машиностроения «Малахит» Дорофеева Владимира Юрьевича; Председателя Кронштадтского морского собрания Спешилова Александра Викторовича, контр-адмирала, почётного кадета; от Героя России Суркова Константина Александровича, Героя России Егорова Дмитрия Алексеевича, выпускников корпуса разных лет.

По заявке руководства учебного заведения снят фильм «В морях твои дороги», посвященный 25-ой годовщине со дня образования учебного заведения. В праздничный день он был показан кадетам на мультимедийных ресурсах по учебным взводам.

Творческие коллективы учебного заведения подготовили номера в праздничную концертную программу, которая была записана на видео носители и в праздничный день, транслируется на мониторах в учебном корпусе и интерактивных досках по учебным классам.

В праздничный день по учебным классам на всех учебных параллелях прошли классные часы: «25 лет на службе Отечеству». В учебном корпусе размещены стенды с поздравлениями работников и обучающихся с днем рождения учебного заведения.

Украшен баннерами фасад основного здания КМКВК, выставлены переносные стенды с поздравлениями, расцвечены шарами обеденные залы кадетской столовой. Кадетам был организован праздничный обед.

Ранее, в сентябре-октябре 2020 года среди кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса был организован конкурс кадетского рисунка, посвященный 25-летию со дня образования учебного заведения. Лучшие работы были размещены на выставке рисунков «Наше творчество»: «С днем рождения корпус!», которая в начале ноября была открыта в учебном корпусе.

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