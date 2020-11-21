21.11.2020 (17:45)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошло заседание Военного совета в формате видеоконференцсвязи

В Санкт-Петербурге в штабе Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялось заседание Военного совета в формате закрытой видеоконференцсвязи, в ходе которого обсуждался ход боевой подготовки войск.

Под руководством командующего объединения заслуженного военного лётчика России генерал-майора Олега Маковецкого на заседании Военного совета были подведены итоги боевой подготовки соединений и воинских частей, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, проведения профилактических мероприятий по противодействию распространения вирусных и инфекционных заболеваний, а также определены перспективные планы на новый учебный год.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы подготовки к проведению предстоящих в новом периоде обучения совместных и раздельных командно-штабных тренировок по управлению соединениями и воинскими частями объединения, а также тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны.

В заседании Военного совета принимали участие заместители командующего Ленинградского объединения, офицеры управления армии, а также командиры соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 26 субъектов России.

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