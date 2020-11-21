21.11.2020 (17:15)

Более 300 человек отправились в Вооруженные Силы РФ из Республики Хакасия

Более 300 призывников из Республики Хакасия отправились с областного сборного пункта на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России с начала осеннего призыва.

Перед отправкой в войска молодые люди проходят обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты РХБ защиты проводят санитарную обработку помещений сборного пункта, транспорта для отправки призывников к местам службы.

Все призывники обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями.

Молодое пополнение, призванное из Республики Хакасия, будет проходить службу в соединениях и воинских частях Центрального, Западного и Восточного военных округов.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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