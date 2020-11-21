21.11.2020 (17:00)

Командующий войсками ЦВО принял участие в церемонии освящения храма в 32 военном городке Екатеринбурга

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в церемонии освящения храма во имя архангела Гавриила, небесного покровителя войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в 32 военном городке в Екатеринбурге.

Церковь расположилась в одном из зданий городка. Командующий войсками поблагодарил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который освятил храм.

Приходу был передан образ Рождества Христова в память об освящении. Также в храме будет храниться икона Спаса Нерукотворного, переданная от главного храма Вооруженных сил Российской Федерации 18-ой бригаде РЭБ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице