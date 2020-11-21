21.11.2020 (17:00)
Командующий войсками ЦВО принял участие в церемонии освящения храма в 32 военном городке Екатеринбурга
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в церемонии освящения храма во имя архангела Гавриила, небесного покровителя войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в 32 военном городке в Екатеринбурге.
Церковь расположилась в одном из зданий городка. Командующий войсками поблагодарил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который освятил храм.
Приходу был передан образ Рождества Христова в память об освящении. Также в храме будет храниться икона Спаса Нерукотворного, переданная от главного храма Вооруженных сил Российской Федерации 18-ой бригаде РЭБ.
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