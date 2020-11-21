21.11.2020 (16:15)

В РВСН состоялась первая Военная присяга новобранцев осеннего призыва

На полигоне Ракетных войск стратегического назначения Капустин Яр

в Астраханской области состоялась первая торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу осенью текущего года.

В воскресенье клятву на верность своей Родине дадут еще боле 100 новобранцев.

По прибытию в воинские части и соединения РВСН личный состав размещался в специально оборудованных помещениях на двухнедельную изоляцию. По ее окончанию военнослужащие были направлены в сводный батальон для прохождения общевойсковой подготовки.

После прохождения курса общевойсковой подготовки все военнослужащие, принимающие Военную присягу, сдали зачеты по предметам боевой подготовки.

Военная присяга пройдет без присутствия родственников в связи

с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях РВСН, которые оснащены новым вооружением, военной и специальной техникой.

С начала осеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло уже более 50 процентов личного состава молодого пополнения.

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