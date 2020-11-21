21.11.2020 (16:45)

Войска ЮВО в 2020 году приняли участие в четырех международных учениях

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета рассказал об участии войск в международных военных учениях.

«Военнослужащие ЮВО уверенно и эффективно действовали в составе коалиционной группировки войск КНР, Пакистана, Беларуси, Армении и Мьянмы в рамках СКШУ «Кавказ-2020»», – отметил генерал армии А.Дворников.

Также в этом году на территории нашего округа проводились специальные учения с силами и средствами МТО войск коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2020», в ходе которого приняли участие Армения, Беларусь, Казахстан и Россия.

В ноябре с.г. подразделения разведки 49-й общевойсковой армии ЮВО совместно с военнослужащими Исламской республики Пакистан поделились опытом ведения боевых действий в центрах подготовки сил специальных операций южноазиатской республики.

Впервые в акватории Черного моря отработали учебно-боевые задачи экипажи кораблей Черноморского флота и военно-морских сил Арабской республики Египет.

«В будущем году участие войск округа в международной военной деятельности будет продолжено», – подытожил командующий войсками ЮВО.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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