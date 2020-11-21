21.11.2020 (15:45)

Почетное наименование «ударное» в 2020 году подтвердили 82 подразделения ЮВО

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета наградил знаками отличия командиров и личный состав подразделений, подтвердивших почетное наименование «ударные».

В ходе оценки подразделений проверялись практические действия по приведению в высшие степени боевой готовности, состояние боевого дежурства, навыки личного состава при выполнении учебно-боевых задач на полигонах, состояние вооружения и военной техники, а также морально-психологическое состояние военнослужащих.

«В летнем периоде обучения в состязательность включилось около сотни подразделений различных видов и родов войск, в том числе подразделения, укомплектованные по смешанному типу – контрактниками и военнослужащими по призыву. Почетное наименование «ударное» в округе подтвердили 82 батальона, роты и экипажа кораблей», – сообщил генерал армии А.Дворников.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице