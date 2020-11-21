21.11.2020 (15:30)

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике

Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

Продолжительность полета составила около 12 часов.

За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше 7 тысяч километров.

Маршрут пролегал над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых.

В ходе полёта, помимо решения задач патрулирования, летчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути.

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают вопросы на слётанности и пилотирования в сложных условиях.

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