21.11.2020 (15:15)

Командующий войсками ЮВО сообщил о результатах борьбы с коронавирусом специалистов РХБЗ и военных медиков

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета рассказал о мерах по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, предпринятых в текущем году.

«В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в войсках военного округа сформирована смешанная группировка сил и средств. В ее состав вошли не только управление медицинской службы, военно-медицинские организации и медицинские подразделения войскового звена, но и силы и средства службы радиационной, химической и биологической защиты и других управлений служб военного округа», – сообщил генерал армии А.Дворников.

В своем выступлении командующий войсками ЮВО напомнил о помощи, оказанной сводными отрядами радиационной, химической и биологической защиты предприятиям оборонно-промышленного комплекса и социально значимым объектам в субъектах РФ в зоне ответственности округа.

«Помимо территорий воинских частей, весной этого года нашими специалистами было обработано 73 предприятия ОПК, пять довузовских и три высших военно-учебных заведений МО РФ. Дезинфекция специальными растворами проведена в сотнях зданий различного назначения, на тысячах квадратных метров прилегающей территории», – перечислил генерал армии А.Дворников.

Выполняя указания начальника Генерального штаба ВС РФ, сводными подразделениями ЮВО проводилась дезинфекция социально-значимых объектов в Абхазии и Южной Осетии.

Сводные отряды специальной обработки проводят дезинфекцию сборных пунктов призыва граждан на военную службу.

Также командующий войсками округа отметил высокую степень ответственности медицинских подразделений ЮВО.

«Военно-медицинские организации, их филиалы и структурные подразделения частично или полностью были перепрофилированы для работы в режиме специализированных госпиталей для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, разработаны алгоритмы обследования и лечения пациентов. Изменения затронули и систему медицинского снабжения, на которую легла задача по своевременному обеспечению всех нуждающихся средствами индивидуальной медицинской защиты и системами диагностики новой инфекции», – уточнил генерал армии А.Дворников.

Стоит напомнить, что врачебный и средний медицинский персонал военного округа прошел обучение по оказанию медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Десять смешанных врачебно-сестринских бригад с достоинством выполнили и получили практический опыт по борьбе с новой инфекцией в Подмосковье, Италии и Сербии.

Во исполнение решения Президента Российской Федерации для оказания помощи в лечении местного населения в Республике Дагестан, а также за пределами Российской Федерации в Абхазии были оперативно развернуты мобильные многопрофильные госпитали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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