21.11.2020 (14:15)

Командующий войсками ЮВО подвел итоги деятельности округа в 2020 учебном году

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета подвел итоги деятельности войск в 2020-м учебном году.

«Масштабные мероприятия оперативной и боевой подготовки, а также общественной и военно-патриотической деятельности проводились в условиях воздействия непрекращающихся угроз военно-политического характера, а также постоянного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», – отметил генерал армии А.Дворников.

Говоря об итогах боевой подготовки, командующий войсками ЮВО сообщил, что главным экзаменом для командования округа, объединений, личного состава соединений и воинских частей стало участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которому также предшествовали комплекс специальных учений родов войск, командно-штабные учения и тренировки, внезапная проверка боевой готовности.

«На учении «Кавказ-2020» мы смогли применить наработанный опыт взаимодействия различных видов и родов войск и скоординировать возможности Южного военного округа с решениями коалиционной группировки», – напомнил генерал армии.

Говоря о задачах на новый учебный год, командующий войсками ЮВО подчеркнул: «Мы будем продолжать наращивать и повышать боеспособность войск округа, при этом интенсивность проведения мероприятий боевой учебы для этого должна оставаться на таком уровне, который обеспечит качественное выполнение возникающих задач перед подразделениями в мирное время, а если, возникнет необходимость, то и – в военное.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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