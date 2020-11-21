21.11.2020 (14:00)

Командующий войсками ЮВО на Военном совете округа отметил уверенных лидеров состязаний «АрМИ-2020»

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета отметил важным направлением состязательности в системе боевой подготовки участие подразделений всех видов и родов войск в армейских конкурсах профессиональной выучки, в том числе Армейских международных играх.

В этом году военнослужащие ЮВО на различных этапах принимали участие в 27 конкурсах.

«Представители округа в восьми конкурсах заняли призовые места, в том числе шесть первых», – подчеркнул генерал армии А.Дворников.

«В 2020 году, выступая конкурсе «Танковый биатлон», экипажи ЮВО третий раз подряд подтвердили свое лидерство, а многократные чемпионы в конкурсе «Безопасный маршрут» из инженерного соединения, дислоцированного в Ростовской области, в этом году установили общий рекорд трассы и рекорд по выполнению задач на инженерной машине разграждения ИМР-2», – сообщил командующий войсками ЮВО.

«Таким образом, в ЮВО за последние три года сформировались команды, проявляющие уверенное лидерство и положительную динамику – это танкисты, зенитчики, моряки, летчики, специалисты инженерных войск и военной автоинспекции», – подытожил генерал армии А.Дворников.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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