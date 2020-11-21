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21.11.2020 (13:50)

Военкомат Санкт-Петербурга направит более 40 спортсменов на военную службу

Военный комиссариат Санкт-Петербурга готовится отправить для прохождения службы по призыву более 40 профессиональных спортсменов, которые являются членами сборных команд России.

Среди призывников-спортсменов мастера спорта России международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта по боксу, велосипедному спорту, вольной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, самбо, спортивному пятиборью, спортивной гимнастике, кёрлингу, легкой атлетике, пулевой стрельбе и теннису.

Службу будут проходить в спортивной роте Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии», дислоцированной в Санкт-Петербурге, а также в других регионах.

За время службы с ними в течение 160 часов будут проведены занятия по тактической, огневой, инженерной подготовке. Они также изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Спорт , Призыв
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