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21.11.2020 (13:40)

Экипажи самолетов Су-35С Ленинградской армии ЗВО отработали «воздушные дуэли» в Республике Карелия

В Республике Карелия на территории истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа экипажи оперативно-тактической авиации в ходе выполнения учебно-боевых задач отработали ведение воздушных боёв.

В ходе розыгрыша отражения воздушных атак «противника» экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей поколения 4++ Су-35С отработали самостоятельный поиск условного воздушного противника с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух-воздух».

Лётчики также отработали приёмы выхода из ближнего боя с элементами сложного пилотажа. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей, так и обороняющейся стороны.

Воздушные дуэли проходили на средних высотах и больших высотах до 18000 м, на дистанции до нескольких десятков километров.

Отработка подобных лётных тренировок позволяют лётчикам находить рациональные пути решения учебно-боевых задач, тем самым повышая уровень своего профессионального мастерства, вырабатывать актуальные для современного воздушного боя тактические приёмы и способы действий.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Авиация
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