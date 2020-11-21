21.11.2020 (13:20)

Вопросы комплектования войск обсудили на Военном совете ЮВО

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета говоря о важным факторе боеспособности отметил высокий уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, которые составляют основу частей постоянной готовности.

«Установленная округу численность военнослужащих по контракту в течение летнего периода обучения стабилизировалась на уровне 100%, что позволило решить проблему количества и перейти к повышению качества кандидатов», – отметил генерал армии А.Дворников.

В текущем году войска округа пополнили около 14 тыс. военнослужащих по контракту. Из них по Программе интенсивной общевойсковой подготовки успешно прошли сборы более 7 тыс. военнослужащих. Сборы организованы на базе учебных центров Минобороны России, расположенных в Краснодарском крае, Волгоградской области и в Республике Крым.

Говоря о выполнении мероприятий призыва «Осень-2020» командующий войсками ЮВО акцентировал внимание на новой экспериментальной программе подготовки новобранцев.

«В целях оптимизации системы подготовки новобранцев в войсках округа на базе учебных подразделений организовано обучение по курсам начальной военной, общевойсковой и одиночной подготовкам, в результате, военнослужащие после принятия присяги в новом учебном году сразу приступят к занятиям в составе экипажей, расчетов и отделений», – подчеркнул генерал армии А.Дворников.

Для размещения новобранцев в войсках подготовлены лучшие расположения, подобран опытный командный состав, чтобы с первых дней службы призывники получили все необходимые навыки и знания.

В соответствии с расчетом Генерального штаба ВС РФ весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 26 тыс. чел.

На территории субъектов российской федерации в зоне ответственности Южного военного округа работает более 380 призывных комиссий.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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