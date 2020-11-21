21.11.2020 (13:10)

В 2020 учебном году в войсках ЮВО проведено более 200 тактических учений

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета отметил высокую эффективность мероприятий боевой подготовки.

«Основные усилия были направлены на исследование и совершенствование новых приемов и способов ведения боевых действий, что позволило отработать действия подразделений и воинских частей в бою, исключив шаблонность и классическое применение войск», – отметил командующий войсками округа.

В 2020 году в войсках Южного военного округа проведено более 200 ротных и батальонных тактических и тактико-специальных учений, выполнено свыше 2 тыс. боевых стрельб. Более 40 тыс. занятий по боевой подготовке проводилось в ночное время, что составляет половину времени учебного процесса.

В корабельных соединениях Черноморского флота и Каспийской флотилии проведено более 30 тактических учений. Наплаванность надводных кораблей и подводных лодок составила около 6,5 тыс. суток, что вдвое превысило запланированные показатели. В авиационных соединениях и воинских частях 4 армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота в 2020 году было проведено 20 летно-тактических и тактических учений. Налет летного состава соответствует плановым показателям и составил более 46 тыс. часов. За учебный период было подготовлено свыше 650 экипажей, в том числе для выполнения задач в сложных метеоусловиях, горной местности и над водной поверхностью.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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