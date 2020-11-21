21.11.2020 (12:50)

В 2020 году саперы ЮВО обезвредили более 25 тыс. взрывоопасных предметов

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета высоко оценил результаты деятельности инженерно-саперных подразделений.

«Важно отметить труд наших военнослужащих инженерных подразделений, выполнявших задачи по разминированию в различных субъектах Северо-Кавказского региона. Отрядами разминирования в Чечне в этом году было обезврежено более 2 тыс. взрывоопасных предметов на территории около 1,4 тысяч гектаров», – уточнил генерал армии А.Дворников.

Кроме того саперы Южного военного округа ежедневно выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны.

Силами 68 подвижных групп разминирования, в состав которых входит около 400 военнослужащих инженерно-саперных подразделений округа в текущем году удалось обезвредить и уничтожить более 24,5 тысяч взрывоопасных предметов, Всего за период с января по октябрь 2020 года саперы ЮВО выполнили около 1,4 тысяч заявок от военных комиссариатов расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Наиболее часто заявки поступали с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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