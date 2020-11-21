21.11.2020 (12:40)

«В 2020 году более 8 тыс. военнослужащих ЮВО справили новоселье», – генерал армии А.Дворников

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на заседании Военного совета отметил особое внимание органов жилищного обеспечения и командования воинских частей к решению одной из важнейших социальных задач – обеспечению военнослужащих жильем.

«Всего в 2020 году более 8 тыс. военнослужащих округа справили новоселье, при этом 966 семей стали владельцами постоянного жилья», – сообщил генерал армии А.Дворников.

На выплату жилищной субсидии ФГКУ «Югрегионжилье» в текущем году было выделено более 8 млрд. руб. В результате средняя сумма на приобретение жилья составила порядка 8.7 млн. руб.

Более 20 тыс. военнослужащих округа используют положенные им социальные гарантии по жилищному обеспечению, при этом более 16 тыс. из этого количества – получают денежную компенсацию за поднаем жилых помещений, а около 3,9 тыс. военнослужащих – проживают в специализированных помещениях.

«Для обеспечения военнослужащих специализированными жилыми помещениями в 2020 году на территории Южного военного округа введено в эксплуатацию и передано под заселение 10 вновь построенных многоквартирных жилых домов на 352 квартиры в н.п. Шали, н.п. Борзой Чеченской Республики, в г. Махачкала Республики Дагестан, а также за пределами Российской Федерации – на территории Республики Абхазия, где располагается Российская военная база», – уточнил командующий войсками ЮВО.

Итоговое заседание Военного совета ЮВО прошло в режиме видеоконференции. Командный состав соединений и воинских частей округа принимал участие, находясь на штатных пунктах управления. Ограничительные меры были приняты в целях соблюдения санитарных норм, исключающих распространения коронавирусной инфекции.

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