21.11.2020 (12:15)

В Североморске в возводимый Министерством обороны медцентр, начата поставка медицинского оборудования

В многофункциональный медицинский центр возводимый Минобороны России в г.Североморске Мурманской области начата поставка необходимого медицинского оборудования и техники.

Всего будет поставлено около 3 тыс. единиц медтехники и различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое др.

Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в г.Североморск Мурманской области ведется по поручению Президента России.

Проинспектировать ход выполнения строительных работ прибыл в регион заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, в других построенных медцентрах такого отделения нет.

В составе нового медучреждения будут развернуты приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуноферментного и химико-токсилогического анализа, эндоскопический кабинет, рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики.

Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

К настоящему времени завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекления витражей главного корпуса. Осуществляется внутренняя чистовая отделка, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

На объекте задействовано более 1 тыс. человек и 70 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно.

Всего, за полгода, по поручению Президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены 1 медцентр в г.Воронеж, 3 центра в Республике Дагестан, 1 центр в г.Кызыл Республики Тыва, медцентр в г.Псков и г.Великие Луки Псковской области.

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