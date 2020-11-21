21.11.2020 (12:30)

Полетов в сложных метеоусловиях провели расчеты беспилотников ЗВО в Ленобласти

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тренировки совершенствовали навыки в управлении беспилотниками в сложных метеорологических условиях.

Военнослужащие практиковались в подготовке комплексов к работе, устранении простейших неисправностей, осуществлении взлета и посадки аппаратов в условиях ограниченной видимости и низкого тумана, ведении разведки и наблюдения за объектами условного противника на незнакомой местности.

Кроме того, расчеты оттачивали навыки действий при внезапном изменении направления и скорости ветра, температуры воздуха, обледенении комплексов во время полета, приеме и передаче сигналов при выпадении осадков и ведении условным противником радиоэлектронного подавления.

В комплексной тренировке приняли участие более 30 военнослужащих и около пяти комплексов беспилотной авиации.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Комплекс размещен на базе шасси Камаза-5350, обладающего повышенной проходимостью, и включает в себя рабочие места операторов БЛА, пусковую установку и средства связи.

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