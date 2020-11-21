21.11.2020 (13:00)
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе
В ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Армения, генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
«Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим», - подчеркнул Сергей Шойгу.
«Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким», - заявил Сергей Шойгу.
«Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать», - сказал российский министр обороны.
«Конечно же сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности этого региона — это касается и медицины, и транспорта, энергетики, продовольствия. Поэтому сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами, а наша с вами задача обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче», - подчеркнул Сергей Шойгу.
В свою очередь, глава оборонного ведомства Республики Армения Вагаршак Арутюнян дал высокую оценку действиям российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.
«Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию», - заявил Вагаршак Арутюнян.