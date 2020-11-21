21.11.2020 (13:00)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе

В ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Армения, генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим», - подчеркнул Сергей Шойгу.

«Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким», - заявил Сергей Шойгу.

«Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать», - сказал российский министр обороны.

«Конечно же сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности этого региона — это касается и медицины, и транспорта, энергетики, продовольствия. Поэтому сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами, а наша с вами задача обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче», - подчеркнул Сергей Шойгу.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Республики Армения Вагаршак Арутюнян дал высокую оценку действиям российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию», - заявил Вагаршак Арутюнян.

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