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21.11.2020 (13:00)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе

В ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Армения, генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим», - подчеркнул Сергей Шойгу.

«Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким», - заявил Сергей Шойгу.

«Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать», - сказал российский министр обороны.

«Конечно же сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности этого региона — это касается и медицины, и транспорта, энергетики, продовольствия. Поэтому сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами, а наша с вами задача обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче», - подчеркнул Сергей Шойгу.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Республики Армения Вагаршак Арутюнян дал высокую оценку действиям российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию», - заявил Вагаршак Арутюнян.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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