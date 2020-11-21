21.11.2020 (12:00)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, совершил рабочий визит в Республику Армения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, совершил рабочий визит в Республику Армения

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, по поручению Президента России В.В.Путина, совершил рабочий визит в Республику Армения

В Ереване Сергей Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

В рамках встреч обсужден широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления Президента Российской Федерации, Президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения и от 10 ноября 2020 года.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу детально проинформировал премьер-министра Армении Николу Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюнана о ходе миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления, перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», - заявил Сергей Шойгу.

В свою очередь, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе. «Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, - заявил Никол Пашинян.

«Времена были не простыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась», - сообщил он.

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