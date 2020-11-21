21.11.2020 (11:30)

Более 1,3 тыс. специалистов связи за летний период обучения подготовил Ульяновский учебный центр ЦВО

Более 1,3 тыс. специалистов связи для Вооруженных Сил России подготовил межвидовой региональный учебный центр Центрального военного округа, дислоцированный в Ульяновске, за летний период обучения.

Курсанты учебного центра освоили 11 военных специальностей, основными из которых стали «Спецаппаратная телефонная связь», «Многоканальная радиорелейная связь» и «Командно-штабные машины». Данные специальности наиболее востребованы в воинских частях и подразделениях Министерства обороны. Для обучения курсантов были задействованы 4 учебных полигона связи, а также привлекались около 30 единиц специальной техники и более 90 средств связи в стационарном исполнении.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции основная часть преподавательского состава проводила обучение курсантов дистанционно.

Основная часть военнослужащих продолжат службу в Центральном и Западном военных округах, а также в Военно-космических силах и Воздушно-десантных войсках.

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