21.11.2020 (11:20)

Двенадцать юнармейцев из Екатеринбурга совершили первый прыжок с парашютом

Двенадцать юнармейцев 11-12 лет из Екатеринбурга совершили свой первый прыжок с парашютом. Каждому ребенку помогали военнослужащие и специалисты Центрального военного округа по парашютному спорту, с которыми в тандеме совершались прыжки, и представители ДОСААФ по Свердловской области.

К детям присоединились и их родители, которые также совершили четыре прыжка: два - с инструктором, два - самостоятельно.

Все прыжки, совершенные в ноябре - декабре, приурочены к месячнику ко Дню Героев Отечества и являются прыжками памяти Героя РФ Пешкова Олега Анатольевича.

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