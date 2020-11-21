21.11.2020 (11:15)

Сборная команда Черноморского флота заняла первое место в чемпионате Южного военного округа по волейболу

В Севастополе завершился чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по волейболу.

По результатам чемпионата в общекомандном зачёте первое место заняла команда Черноморского флота (ЧФ).

Второе место в соревнованиях заняла команда объединения ВВС и ПВО ЮВО, на третьем месте одна из общевойсковых армий из состава округа.

Всего в соревнованиях принимали участие более 10 команд, занявших призовые места в отборочных соревнованиях по волейболу и представляющих все объединения ЮВО. Каждая команда состояла из военнослужащих, представляющих различные возрастные категории.

Чемпионат проходил в спортивном комплексе на территории соединения морской пехоты ЧФ. Спортивное мероприятие было организовано с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.

Сборная команда по волейболу Черноморского флота второй год подряд занимает первое место на пьедестале.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице