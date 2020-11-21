21.11.2020 (11:00)

Боевые корабли ВМС Египта и ВМФ России вышли из Новороссийска на морскую фазу учения «Мост дружбы – 2020»

Боевые корабли Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет и Военно-Морского Флота (ВМФ) России вышли из Новороссийска на морскую фазу учения «Мост дружбы – 2020».

В составе отряда кораблей ВМС Египта фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М.Фахми».

От российской стороны в учении задействованы силы Черноморского флота (ЧФ), в том числе фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».

На первом этапе манёвров моряки обеих стран проведут учение по отражению атаки малоразмерных средств условного противника, в ходе которого каждый экипаж корабля-участника отработает действия по защите корабля.

После окончания эпизода корабли ВМФ России и ВМС Египта будут задействованы в учении по проводке за тралами, в рамках которого моряки преодолеют условные минные заграждения.

Далее отряд кораблей проведёт учение по поиску и спасению утопающего. В обеспечении мероприятия задействован вертолёт Ка-27ПС из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, который на расстоянии 4 миль по пути движения отряда кораблей сбросит манекен утопающего, называемого «OSCAR» по номенклатуре международных учений. Первый обнаруживший «утопающего» экипаж корабля начинает операцию по спасению, остальные корабли ложатся в дрейф.

Морская фаза российско-египетского учения продлится с 21 по 22 ноября. В ходе второго этапа манёвров запланированы совместные артиллерийские стрельбы по плавающему щиту-мишени, по воздушным целям, а также по плавающим минам условного противника.

Российско-египетское учение «Мост дружбы – 2020» впервые проходит в акватории Чёрного моря и завершится 24 ноября.

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