21.11.2020 (10:45)
В Камышинском десантно-штурмовом соединении состоялась торжественная церемония приведения военнослужащих к Военной присяге
В комнате Боевой Славы Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялся ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих по контракту, прибывших в соединение по окончанию высших и средне-специальных учебных заведений.
Со знаменательным событием десантников поздравил заместитель командира по военно-политической работе гвардии майор А Тихонов.
С напутственными словами к гвардейцам десантникам обратился помощник командира по работе с верующими иерей отец Георгий, благословив воинов, решивших посвятить себя ратной службе.
По окончании воинского ритуала для гвардейцев-десантников была проведена экскурсия, рассказывающая о славном 75-летнем боевом пути прославленного десантного соединения и традициях военнослужащих ВДВ.
С целью снижения риска распространения вирусных заболеваний, все участники мероприятия прошли термометрию, в помещении использовали маски и перчатки, а также соблюдали социальную дистанцию.