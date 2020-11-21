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21.11.2020 (10:45)

В Камышинском десантно-штурмовом соединении состоялась торжественная церемония приведения военнослужащих к Военной присяге

В комнате Боевой Славы Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялся ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих по контракту, прибывших в соединение по окончанию высших и средне-специальных учебных заведений.

Со знаменательным событием десантников поздравил заместитель командира по военно-политической работе гвардии майор А Тихонов.

С напутственными словами к гвардейцам десантникам обратился помощник командира по работе с верующими иерей отец Георгий, благословив воинов, решивших посвятить себя ратной службе.

По окончании воинского ритуала для гвардейцев-десантников была проведена экскурсия, рассказывающая о славном 75-летнем боевом пути прославленного десантного соединения и традициях военнослужащих ВДВ.

С целью снижения риска распространения вирусных заболеваний, все участники мероприятия прошли термометрию, в помещении использовали маски и перчатки, а также соблюдали социальную дистанцию.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Присяга
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