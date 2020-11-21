21.11.2020 (10:30)
Молодое пополнение из Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приступило к освоению курса воздушно-десантной подготовки
В рамках подготовки вновь прибывшего пополнения в Уссурийском десантно-штурмовом соединении ВДВ с молодыми десантниками проводится подготовка к прыжкам с парашютом в рамках проведения плановых занятий по воздушно-десантной подготовке (ВДП).
Главное задача - отработать до автоматизма каждым военнослужащим все действия при десантировании для получения допуска к совершению учебно-тренировочного прыжка из транспортно-боевого вертолета Ми-8 АМТШ на парашютных системах Д-10.
В ходе прохождения месячного курса подготовки всем военнослужащим предстоит сдать зачеты по устройству парашютной системы и укладке парашютов, отработать способы управления в воздухе основным и запасным парашютами, а также свои действия при совершении прыжка из воздушного судна.
С помощью специальных упражнений на тренажерных комплексах отрабатывается техника приземления на различные поверхности.
После завершения курса обучения военнослужащие из вновь прибывшего пополнения совершат свой первый прыжок с парашютом.