21.11.2020 (10:30)

Молодое пополнение из Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приступило к освоению курса воздушно-десантной подготовки

В рамках подготовки вновь прибывшего пополнения в Уссурийском десантно-штурмовом соединении ВДВ с молодыми десантниками проводится подготовка к прыжкам с парашютом в рамках проведения плановых занятий по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

Главное задача - отработать до автоматизма каждым военнослужащим все действия при десантировании для получения допуска к совершению учебно-тренировочного прыжка из транспортно-боевого вертолета Ми-8 АМТШ на парашютных системах Д-10.

В ходе прохождения месячного курса подготовки всем военнослужащим предстоит сдать зачеты по устройству парашютной системы и укладке парашютов, отработать способы управления в воздухе основным и запасным парашютами, а также свои действия при совершении прыжка из воздушного судна.

С помощью специальных упражнений на тренажерных комплексах отрабатывается техника приземления на различные поверхности.

После завершения курса обучения военнослужащие из вновь прибывшего пополнения совершат свой первый прыжок с парашютом.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице